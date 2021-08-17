Задержаны похитившие 12 россиян ради выкупа братья

В Башкирии за похищение людей ради выкупа задержаны два брата 22 и 32 лет. Об этом во вторник, 17 августа, сообщает региональное управление МВД.

По данным полиции, в 2020 году в течении полугода россияне совершили 12 похищений, при этом на одного потерпевшего они напали дважды — за оба раза, угрожая оружием, у него отобрали свыше 150 тысяч рублей. В сентябре 2020 года они напали сразу на четверых жителей Уфы, под угрозами они отобрали около 110 тысяч рублей.

В отношении задержанных возбуждено уголовное дело по статье 209 («Бандитизм») УК РФ. В ходе обысков у подозреваемых изъяли оружие, на время следствия они помещены в СИЗО. Выяснилось, что оба россиянина дважды имели судимость за разбойные нападения и умышленное причинение тяжкого вреда здоровью.

3 августа сообщалось, что в Саратовской области задержаны два ранее судимых местных жителя, которые похитили россиянина, заподозрив его в краже бензопилы.