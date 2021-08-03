Уголовники похитили россиянина ради бензопилы

В Саратовской области задержаны два ранее судимых местных жителя, которые похитили россиянина, заподозрив его в краже бензопилы. Об этом во вторник, 3 августа, сообщает региональное управление Следственного комитета России (СКР).

По данным следствия, у 38-летнего уголовника из села Александровка пропала бензопила. Расстроенный мужчина вместе со своим другом, также ранее судимым, начал поиски похитителя. Проезжая на машине, они увидели 34-летнего односельчанина и решили, что он мог быть тем, кто совершил кражу.

Угрожая, они затолкали потерпевшего в машину и начали возить его по району, требуя признаться в содеянном. Избиение заложника заметил один из местных жителей, который сообщил о случившемся работодателю похищенного. Тот приехал на место, чтобы помочь знакомому, оказавшемуся в заложниках. Он остановил злоумышленников и освободил потерпевшего, после чего вызвал сотрудников правоохранительных органов.

СКР возбудил в отношении обоих россиян уголовное дело по статье 126 («Похищение человека группой лиц по предварительному сговору») УК РФ. Задержанные признали свою вину и раскаялись, обоих поместили в СИЗО.

30 июля сообщалось, что в Железногорске Красноярского края местные жители выследили объявленного в розыск таксиста, раздели его, облили лицо зеленкой и вывезли в лес, чтобы там его задержала полиция.