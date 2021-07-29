Воровка взяла семимесячного сына на кражу со взломом

Полицейские в пригороде американского города Марион, штат Северная Каролина, задержали женщину, которая взяла семимесячного сына на кражу со взломом. Об этом сообщает Daily Mail.

Сотрудники правоохранительных органов прибыли на сообщение о краже со взломом. На месте происшествия они обнаружили 28-летнюю Дженни Аннетт Сикидмор Рил (Jenny Annette Skidmore Reel) с грудным ребенком.

При женщине были найдены украденные таблетки и циркулярная пила. Кроме того, Рил похитила монеты, ножи, носки и ювелирные изделия.

Американке предъявили обвинение в жестоком обращении с детьми, взломе и проникновении в частную собственность, краже со взломом и хранении с намерением сбыта наркотических средств.

Ее посадили в тюрьму, залог составляет 50 тысяч долларов (3,6 миллиона рублей). Неизвестно, есть ли у задержанной адвокат.

Ранее сообщалось, что в Манчестере, Великобритания, учитель информатики, вооруженный зубилом, украл у соседки нижнее белье и сел в тюрьму на шесть лет. Жертва ограбления заявила, что теперь не чувствует себя в безопасности в собственной квартире.