Старик притворялся родственником богачей и украл украшения на тысячи долларов

Житель США пять лет приезжал по праздникам из штата Флорида в город Нью-Йорк, грабил богатые дома и наворовал украшений на 400 тысяч долларов (более 26 миллионов рублей). Об этом сообщает CNN.

82-летний Сэмуэл Сабатино (Samuel Sabatino) проскальзывал мимо швейцаров, притворяясь родственником жителей дома. Если мужчину останавливали, он говорил, что перепутал здания, и уходил. Преступник определял, есть ли хозяева дома, по газетам и счетам, скопившимся у входной двери. Затем он заходил внутрь и забирал часы, обручальные кольца, бриллианты и золото.

Полиция подозревает, что только в 2019 году американец совершил кражи из трех апартаментов на 100 тысяч долларов (около 6,6 миллиона рублей). Сабатино был арестован в Нью-Йорке в конце августа. Ему предъявлены обвинения в кражах со взломом, покушении на кражу со взломом и воровстве в крупном размере.

В полиции Сабатино прозвали «праздничным вором» из-за дат, в которые он совершал преступления: в День памяти, на День независимости и в День труда.

В 2001 году Сабатино уже привлекали к уголовной ответственности за кражи.

Ранее сообщалось, что полиция штата Висконсин нашла грабителя благодаря забытому на месте преступления мобильному телефону. Вор залез в незапертую машину и украл бумажник с 20 долларами (1,3 тысячи рублей), дебетовой и кредитной картами. На месте преступления полиция обнаружила телефон 38-летнего мужчины с его личными фотографиями.

Больше интересного и удивительного — в нашем Instagram. Подписывайся!