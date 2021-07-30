Россияне раздели и вывезли в лес объявленного в розыск таксиста

В Железногорске Красноярского края неизвестные местные жители выследили объявленного в розыск таксиста, раздели его, облили лицо зеленкой и вывезли в лес, чтобы там его задержала полиция. Об этом сообщает РЕН ТВ со ссылкой на городской отдел МВД России.

В полицию поступил анонимный звонок. Правоохранителям сообщили, что в районе заброшенной лесопилки находится мужчина, который собирается прыгнуть с обрыва. Прибывшие на место патрульные обнаружили 37-летнего раздетого местного жителя.

По данным следствия, мужчина, подрабатывая в такси, присвоил себе мобильный телефон клиента, который тот забыл в салоне автомобиля. Подозреваемый воспользовался этим и перевел 12,5 тысячи рублей на свой счет, а телефон сдал в ломбард.

Возбуждено уголовное дело по статье «Кража». Устанавливаются причастные к поимке таксиста людей, их действиям будет дана правовая оценка.

Ранее Следственный комитет в Свердловской области предъявил обвинение россиянину в том, что тот в 2016 году заживо закопал знакомого за долг в 500 рублей. Обвиняемый совместно с другим мужчиной, находясь в городе Карпинске, похитил другого россиянина, чтобы заставить его вернуть долг. Злоумышленники вывезли мужчину в лес и, угрожая убийством и избивая, заставили копать себе яму. Следствие полагает, что, когда потерпевший оказался на дне ямы, то его засыпали землей. В итоге мужчина скончался. Второй соучастник преступления умер.

