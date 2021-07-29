В России сожитель няни по ошибке зарезал младенца

В Кызыле, Республика Тыва, сожитель няни во время ссоры с ней по ошибке зарезал 10-месячного младенца. Об этом сообщается на сайте регионального СУ СК России.

По версии следствия, 29 июля родители уехали в Улуг-Хемский район республики, оставив 10-месячного ребенка под присмотром няни, которая начала распивать спиртное с 31-летним сожителем. Между ними возникла ссора на почве ревности, в ходе которой мужчина замахнулся ножом на няню, намеревался ее ударить, но ударил в спину ребенка. Младенца с ножевым ранением доставили в медицинское учреждение, где он вскоре умер.

В настоящее время сожитель няни задержан, следователи в ближайшее время планируют предъявить ему обвинение. Возбуждено уголовное дело по п. «в» ч. 2 ст. 105 УК РФ («Убийство малолетнего»), расследование продолжается, по делу назначена судебно-медицинская экспертиза, устанавливаются обстоятельства произошедшего.

Ранее Сахалинский областной суд признал супругов Игоря и Кристину Дворниковых виновными в похищении, изнасиловании и убийстве восьмилетнего ребенка. В июле 2020-го восьмилетняя Виктория Теплякова ушла из дома и по дороге села в незнакомый автомобиль, за рулем которого был подсудимый, в салоне также была его жена. Они пообещали доставить ребенка в пункт назначения, однако завезли ее в лес, где после подстрекательства супруги мужчина изнасиловал девочку. После этого для сокрытия преступлений он убил ребенка и спрятал тело в лесном массиве.