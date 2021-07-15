Годовалого ребенка зарезали в российском селе

В Бурятии задержан 36-летний местный житель, подозреваемый в убийстве годовалого ребенка. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления Следственного комитета России (СКР).

Изрезанное тело ребенка с многочисленными ранениями нашли в селе Ильинка Прибайкальского района. По данному факту возбуждено уголовное дело по статье 105 УК РФ («Убийство малолетнего»).

В качестве подозреваемого задержан сожитель бабушки ребенка. На одежде мужчины и под краями его ногтевых пластин обнаружена кровь, образцы которой переданы экспертам для геномного исследования. Сейчас мужчину допрашивают, его показания проверят на месте преступления и при помощи полиграфа.

По версии следствия, 14 июля 2021 года днем жительница села Ильинка привезла сына к бабушке и уехала по делам. Вечером женщина навестила мальчика и застала свою мать и ее сожителя пьяными. Несмотря на это, ребенок снова остался с ними. Через полтора часа бабушка мальчика сообщила полиции о его гибели.

Следователи предполагают, что злоупотребляющий спиртными напитками сожитель бабушки ребенка схватил нож и нанес ему удары по разным частям тела.

Раскрытие убийства находится на личном контроле председателя СКР Александра Бастрыкина. Решается вопрос о заключении подозреваемого под стражу.