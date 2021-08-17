Сын погибшего пилота Ил-112В рассказал о последнем разговоре с отцом

Сын погибшего пилота Ил-112В: отец хорошо отзывался о самолете и был уверен в технике

Сын бортинженера-испытателя Николая Хлудеева, погибшего при крушении военно-транспортного самолета Ил-112В в Подмосковье, Роман рассказал, о чем разговаривал с отцом в последний раз. Воспоминаниями он поделился с изданием «Московский Комсомолец».

По словам Хлудеева-младшего, его отец летал на Ил-112В с первого подъема и хорошо отзывался о нем. Он также отметил, что весь экипаж воздушного судна был опытным, так как неопытных не допустили бы управлять новым самолетом.

«В понедельник разговаривал с ним. Отец ничего не опасался. Был всегда уверен в технике. Если бы была какая-то неисправность, самолет бы не вылетел. Они устраняли поломки сами», — рассказал Роман.

Он также рассказал о личности отца. По его воспоминаниям, Хлудеев «никогда в жизни ни на что не жаловался и был скромным человеком».

Ил-112В разбился во время тренировочного полета у подмосковного аэродрома Кубинка. На борту самолета находились три члена экипажа: командир, летчик-испытатель, Герой России Николай Куимов, летчик-испытатель Дмитрий Комаров и бортинженер-испытатель Николай Хлудеев. Они погибли, до последнего момента пытаясь спасти воздушное судно.