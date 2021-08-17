Подтверждена гибель экипажа Ил-112В

Выживших в катастрофе военно-транспортного самолета Ил-112В в Подмосковье не оказалось. Об этом сообщает «Интерфакс».

Гибель экипажа воздушного судна подтвердили представители Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК). «Выражаем соболезнование родным и близким членов экипажа Николая Куимова, Дмитрия Комарова, Николая Хлудеева. ОАК окажет необходимую помощь семьям погибших», — говорится в сообщении пресс-службы организации.

Также представители ОАК уточнили, что жертв и разрушений на земле не обнаружено. На месте происшествия работают специальные службы.

Ил-112В разбился во время тренировочного полета у подмосковного аэродрома Кубинка. Пилоты погибли, до последнего момента пытаясь спасти воздушное судно.

Ранее Telegram-канал WarGonzo со ссылкой на источник в Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК) сообщил, что у разбившегося самолета несколько раз выявляли проблемы с двигателем.