Протасевич объявил о запуске нового медиа

Бывший главный редактор белорусского оппозиционного Telegram-канала NEXTA Роман Протасевич объявил о запуске нового проекта — Telegram-канала SPRAVA.

«Прежде всего, это медиа о самом главном в Беларуси и вокруг нее. Здесь не будет языка вражды. Здесь не будет непроверенной информации. Здесь не будет места откровенной пропаганде», — сказано в сообщении канала.

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Протасевич пообещал публиковать «самые точные инсайды», «эксклюзивные подробности важнейших событий» и «мнение человека, который побывал со всех сторон информационных баррикад».

Так, Telegram-канал уже сообщил, что сформирован список из 100 оппозиционеров, которые «попали под уголовную ответственность из-за участия в неудавшейся революции», «раскаялись в своих поступках» и могут получить помилование. В их число, по данным SPRAVA, вошел администратор канала «Беларусь головного мозга» Игорь Лосик.

Протасевич был задержан в конце мая, когда летел вместе со своей девушкой, россиянкой Софией Сапегой, из Афин в Вильнюс. Самолет экстренно приземлился в Минске после сообщения об угрозе взрыва, которая не подтвердилась. Позже бывший главред NEXTA дал интервью, в котором признался в организации массовых беспорядков и добавил, что хочет «все исправить и жить обычной спокойной жизнью». Мать Протасевича заявила, что его пытали в СИЗО.