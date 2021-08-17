Объяснена природа загадочного радиоисточника в космосе

Международная группа астрономов изучила молодой радиоисточник с большим красным смещением, обозначенного J2102+6015, чтобы объяснить его загадочную природу. Результаты исследования опубликованы в препринте статьи, опубликованной в репозитории arXiv.

Красное смещение — это способ измерения расстояния до космического объекта с помощью закона Хаббла, согласно которому чем больше расстояние до объекта, тем быстрее он удаляется от наблюдателя. Когда объект удаляется, испущенное им излучение увеличивает длину волны относительно наблюдателя, при этом происходит сдвиг спектральных линий в сторону красного участка спектра. У J2102+6015 красное смещение равно 4,57, что делает его одним из самых отдаленных объектов в наблюдаемой Вселенной. Это соответствует времени путешествию света от источника до Земли 12,3 миллиарда лет и радиальному расстоянию (учитывает закон Хаббла) около 25 миллиардов световых лет.

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Такое огромное расстояние указывает на то, что J2102+6015 может являться мощным радиоквазаром. Наблюдения с помощью радиоинтерферометра показали, что объект имеет очень компактную структуру на частоте 2,3 гигагерц (ГГц), а на частоте 8,6 ГГц источник разделился на три компонента, простирающиеся вдоль направления восток-запад, и дополнительную слабую составляющую к западу от области пикового излучения.

В новом исследовании астрономы изучили морфологию радиосигнала, распределение спектрального индекса (зависимость потока излучения от частоты излучения) и движение компонентов. Оказалось, что J2102 6015 состоит из компактного яркого восточного компонента и более слабого западного компонента. Астрономы предполагают, что слабый компонент может быть активным ядром галактики или узлом в релятивисткой струе, испускаемой черной дырой.

В целом, астрономы пришли к выводу, что J2102+6015, скорее всего, представляет собой компактный симметричный объект (CSO), радиоизлучающее активное ядро галактики с двухлепестковой структурой, протянувшейся примерно на 3300 световых лет. При этом он не является блазаром (квазары с направленным в сторону наблюдателя джетом), как считалось ранее.