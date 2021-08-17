Российские подростки похитили официантку и изнасиловали ее в лесу

В Самаре полиция задержала группу молодых людей, которые похитили молодую официантку и изнасиловали ее в лесу. Об этом сообщает «КП».

В правоохранительные органы обратилась 18-летняя жительница поселка Береза Анна (имя изменено) и рассказал, что вечером 11 августа к ней возле дома подъехала машина «Лада Приора» с компанией незнакомцев внутри. Вероятнее всего, они видели девушку в кафе, где она работает официанткой. Угрожая ножом, Анну насильно усадили в автомобиль и увезли лес. Там похитители совершили с ней насильственные действия сексуального характера и сняли происходящее на видео.

Насильники потребовали у Анны 50 тысяч рублей за компрометирующую запись и отпустили. Потерпевшая сообщила полицейским госномер автомобиля преступников. Ими оказались четверо жителей Самарской области 15, 17, 18 и 19 лет. Несовершеннолетние оказались школьниками, а взрослые - студентами в техникуме, причем с компанией была третьекурсница.

Подозреваемые дали признательные показания. Пострадавшая их опознала. Возбуждено уголовное дело.

