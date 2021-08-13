Похитителя алтайской школьницы заподозрили в насилии над двумя девочками

Олегу Лавкину, обвиняемому в похищении 12-летней школьницы в Алтайском крае, инкриминируют еще два эпизода насилия над двумя девочками. Об этом сообщается на официальном сайте краевого управления Следственного комитета России (СКР).

Следствие заподозрило 40-летнего жителя Бийского района в преступлениях против половой неприкосновенности в отношении несовершеннолетних девочек.

Ранее 13 августа его доставили в город Бийск Алтайского края для допроса в качестве обвиняемого. На время предварительного следствия он будет находиться в изоляторе. Свою вину мужчина признает. Видео управления МВД России по Алтайскому краю публикует ТАСС. На кадрах видно, как сотрудники полиции ведут по коридору Лавкина в наручниках и заводят его в помещение.

По информации Telegram-канала LIFE SHOT, еще одной жертвой Лавкина стала его племянница. В 2018 году мать обвиняемого приютила внучку-подростка, которая осталась без родителей. Сначала мужчина и девочка просто общались, затем он начал к ней приставать и снял с ней эротические ролики, которые опубликовал в интернете. На этом он заработал около шести тысяч рублей. По словам Лавкина, почти всю сумму он отдал девочке, себе оставил лишь небольшой процент. В 2020 году, когда подростку исполнилось 18 лет, он ее связал и изнасиловал.

2 августа сообщалось, что Лавкин заметил катавшуюся на велосипеде девочку, напал на нее и оглушил. После этого положил связанную школьницу в прицеп мотоблока. При этом мобильный телефон девочки и ее одежду мужчина специально оставил на берегу, чтобы все подумали, что она утонула. У себя дома мужчина поместил пленницу в подвал, где удерживал ее вплоть до освобождения. Как полагают следователи, он отпустил девочку, испугавшись общественного резонанса, вызванного ее пропажей.

Школьница пропала 31 июля. В ее поисках были задействованы сотни волонтеров, следователи и сотрудники полиции. В ночь на 2 августа девочка самостоятельно вернулась домой.

Лавкин был объявлен в федеральный розыск. Следователи заочно предъявили ему обвинение по части 2 статье 126 УК РФ («Похищение человека, совершенное с угрозой применения насилия, опасного для жизни и здоровья, в отношении заведомо несовершеннолетнего»).

12 августа обвиняемого задержали.