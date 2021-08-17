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Опровергнут популярный миф о внутреннем строении Сатурна

Астрономы изучили колебания колец Сатурна и отвергли модель твердого ядра
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Фото: WikiImages / Pixabay

Астрономы Калифорнийского технологического института в Пасадене выяснили, что ядро Сатурна имеет нечеткие границы. К такому выводу они пришли на основе исследования колебаний в кольцах газового гиганта. Об этом сообщается в статье, опубликованной в журнале Nature Astronomy.

Исследователи изучили данные, полученные с помощью космического корабля НАСА Cassini, который вращался вокруг Сатурна в течение 13 лет, прежде чем сгореть в атмосфере газового гиганта в 2017 году. Колебания колец Сатурна представляют собой своеобразную сейсмическую активность, по которой можно определить строение недр планеты, аналогично тому, как по подземным толчкам определяли внутреннее строение Земли.

Результаты опровергают популярный миф, что ядро планеты представляет собой твердый каменный шар. На самом деле оно больше напоминает диффузный «суп» из льда, горных пород и металлических жидкостей — так называемое «нечеткое» ядро (англ. fuzzy core). Кроме того, оно занимает 60 процентов диаметра планеты, что делает его значительно больше, чем предполагали астрономы. Ядро в 55 раз массивнее всей Земли, из которых 17 масс Земли составляют лед и скала, а остальная часть — жидкость из водорода и гелия.

Полученные данные отвергают существующие модели образования газовых гигантов, согласно которым сначала формируются скальные ядра, а затем притягиваются большие газовые оболочки. Если ядра таких планет действительно нечеткие, то газ может включаться в процесс формирования на более раннем этапе.

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