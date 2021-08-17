55-летняя Синди Кроуфорд показала фигуру в купальнике во время отдыха

Американская супермодель Синди Кроуфорд сфотографировалась в купальном костюме во время пляжного отдыха и поделилась снимком с поклонниками в соцестях. Соответствующий кадр появился в ее Instagram-аккаунте.

55-летняя знаменитость показала фигуру, лежа у бассейна на фоне океана и шезлонгов. Она одета в черный слитный купальный костюм асимметричного кроя. На официальном сайте фирмы Brigitte цена комплекта составляет 205 фунтов стерлингов (20 тысяч рублей).

«У бассейна. Напитываюсь этим...» — подписала Кроуфорд пост, который набрал более 74 тысяч лайков.

Поклонники оценили внешний вид модели в комментариях к публикации. «Совершенно потрясающая», «Прекрасная и душой и телом», «Натуральная красота и никаких фильтров», «Топ-модель навсегда», — написали они в комментариях.

В мае Синди Кроуфорд приняла участие в откровенной фотосессии бразильской версии модного журнала Vogue. На опубликованных в сети кадрах она запечатлена в полный рост в комплекте нижнего белья с декоративными элементами итальянской люксовой марки Versace, в туфлях на каблуках и с темной фатой на голове. На других — в облегающем черном боди, а также кожаном корсете и брюках того же бренда.