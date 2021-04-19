19-летняя дочь Синди Кроуфорд снялась в бикини для рекламы нижнего белья

Дочь американской супермодели Синди Кроуфорд Кайя Гербер приняла участие в откровенной рекламной съемке нижнего белья из коллекции дизайнера Heron Preston, разработанной для бренда Calvin Klein. Серия снимков появилась на ее странице в Instagram.

На размещенных кадрах, снятых на полароид, 19-летняя знаменитость позирует в нескольких локациях. Так, ее запечатлели в черном бикини и белых носках возле бассейна. Гербер также сфотографировали, когда она лежала на кровати. Публикация набрала больше 175 тысяч лайков.

Поклонники оценили внешний вид модели в комментариях. «Вау, ты такая идеальная», «Самая горячая девушка», «Красотка!», «Влюбилась в эти снимки! Ты очень вдохновляющая, Кайя», «Ты словно Синди Кроуфорд на втором фото. Потрясающе!» — восхищались они.

В марте Кайя Гербер приняла участие в похожей рекламной фотосессии для бренда Calvin Klein. На одном из фото она запечатлена в белом бюстгальтере марки и бежевых джинсах на высокой посадке, а на другом Гербер снялась в тех же брюках и топлес, прикрывая обнаженную грудь ногами.