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19-летняя дочь Синди Кроуфорд порадовала поклонников снимком в бюстгальтере

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Фото: @kaiagerber

Дочь американской супермодели Синди Кроуфорд Кайя Гербер поделилась фотографией в откровенном образе и порадовала фанатов. Кадр появился в ее Instagram-аккаунте.

На размещенном в сети фото 19-летняя манекенщица позирует возле растений на фоне белой стены. Ее запечатлели в черных легинсах, бюстгальтере такого же цвета и белой рубашке. Образ Гербер дополнили небольшие серьги. Публикация набрала больше 215 тысяч лайков.

Поклонники оценили внешний вид знаменитости в комментариях. «Детка, ты такая милая и идеальная», «Сногсшибательна», «Как всегда прекрасна», «Вау, потрясающий снимок», «Выглядишь словно Синди!», «Ты такая красивая», — высказывались они.

В октябре Кайя Гербер снялась топлес для рекламы люксового бренда Celine. На размещенных в сети черно-белых кадрах ролика крупным планом показано тело 19-летней манекенщицы и ее небольшие татуировки на ребрах и плечах. Она попозировала топлес с распущенными волосами.

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