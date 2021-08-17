Установлены личности обгоревших тел женщины и ребенка в лесу под Петербургом

Установлены личности обгоревших тел женщины и ребенка, которых обнаружили в лесу на 63-м километре железной дороги Санкт-Петербург — Выборг. Об этом сообщает Telegram-канал LIFE SHOT.

По предварительной версии, ребенок, которому было не больше года, мог умереть до пожара от асфиксии. Судмедэксперты заметили на его шее следы от удушения электрическим проводом.

33-летняя Лариса могла сначала убить ребенка, а затем поджечь себя вместе с ним.

Женщина приехала из Москвы к родственникам в Ленинградскую область, где родила ребенка с неизлечимым заболеванием.

После обнаружения обгоревших тел в лесу рядом с Петербургом следователи возбудили уголовное дело по факту убийства. На место происшествия выехала следственная группа. Полиция и криминалисты осмотрели место происшествия.

Тела нашли случайные прохожие в 200 метрах от железнодорожных путей. Пол ребенка пока определить не удалось. На шее у него был провод. На месте происшествия эксперты также обнаружили зажигалку, крышку от канистры, часть разорванной женской сумки, две ложки, цепочку и крест.