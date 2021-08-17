Россию обвинили в «краже» украинского флота

Американский обозреватель Себастьян Роблин заявил, что Украина потеряла большую часть флота при возвращении Крыма в состав России в 2014 году. Такое мнение он выразил в своей статье в журнале National Interest. Теперь США помогают Киеву создавать новый флот.

Материалы по теме Заблаговременный вывод Как было исполнено соглашение о Черноморском флоте Флагман без двигателя Украинский флот превратился в ржавую рухлядь

По словам журналиста, семь лет назад Киев лишился полдюжины корветов, единственной в составе ВМС подводную лодки, а также программы по подготовке боевых дельфинов. Также, пишет Роблин, около 75 процентов украинских военных, служивших в Крыму, покинули должности или перешли в ряды российской армии — среди них и командующий ВМС.

Отмечается, что позже Москва вернула Киеву часть судов, но процесс якобы затянулся из-за ухудшения отношений с Москвой, связанного с ситуацией на Донбассе. По словам обозревателя, в составе украинского флота остались ракетный катер P153 «Прилуки», десантный корабль «Юрий Олефиренко», тральщик, а также небольшие патрульные катера, катера и вспомогательное оборудование.

«Главные базы ВМС Украины, лишенные обширных мощностей Севастополя, теперь расположены в портовых городах Одессы и Николаеве на западе Украины. Единственным значительным военным кораблем службы является противолодочный фрегат «Гетман Сагайдачный»», — пишет Роблин.

Журналист отметил, что периодически страны НАТО помогают Киеву «возрождать» флот — Украина по программе военной помощи получает от США и других стран-членов альянса небольшие быстрые корабли, из которых формируется «москитный флот». Сообщается также, что некоторые суда достаются Киеву бесплатно, поскольку в странах Европы они уже были выведены из эксплуатации.