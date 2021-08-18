Tesla нашла союзника в «войне» за Индию

Индийское подразделение Volkswagen стало союзником Tesla в «войне» за Индию и поддержало американскую компанию в стремлении противостоять высоким таможенным пошлинам, установленных местными властями. Представители автомобильной компании заявили, что снижение импортных тарифов на электромобили не отразится на местном производстве и поможет всей отрасли, пишет Bloomberg.

«Снижение пошлин на ввоз электромобилей даже до 25 процентов от текущих 100 не представляет угрозы для индийских автокомпаний, но поможет добиться новых инвестиций и быстрее создаст условия для налаживания производства электрокаров в стране», — заявил исполнительный директор Skoda Auto Volkswagen India Гурпратап Бопараи. Он добавил, что высокая налоговая ставка не только делает электромобили недоступными для местного населения, но и мешает превратить Индию в мировую производственную площадку. Если ввоз электромобилей и их основных компонентов будет стоить дешевле — получится выпускать их на местном уровне.

Сейчас в Индии импортный налог на автомобили дешевле 40 тысяч долларов составляет 60 процентов, а на модели дороже — 100 процентов. Высокие таможенные пошлины долгое время были камнем преткновения для зарубежных автопроизводителей. Toyota, например, из-за этого не стала расширять сеть в Индии, а Harley-Davidson и General Motors пришлось и вовсе покинуть местный рынок.

В июле представители Tesla обратились к индийским властям с письмом, где попросили снизить таможенные пошлины на ввоз готовых электромобилей до 40 процентов. Илон Маск планирует в будущем построить фирменный завод в Индии, но для начала хочет исследовать спрос на рынке. Однако с огромными наценками из-за высоких импортных налогов вряд ли он будет высоким — местное население не сможет позволить себе в два раза более дорогие электрокары Tesla.