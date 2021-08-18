В России задумали защитить важные компании от проверок иностранцев

Иностранным аудиторским компаниям могут запретить проводить аудит финансовой отчетности стратегически важных для России предприятий, следует из предложений Министерства финансов. Ведомство предлагает внести поправки в закон «Об аудиторской деятельности», законопроект опубликован на федеральном портале информации о готовящихся нормативно-правовых актах.

Защитить от таких проверок должны организации, имеющие стратегическое значение для оборонно-промышленного комплекса и безопасности России, а также те, которые включены в сводный реестр организаций оборонно-промышленного комплекса, следует из пояснений Минфина.

Оказывать аудиторские услуги, по задумке ведомства, могут те компании, которые не подконтрольны иностранцу, лицу без гражданства, зарубежному юрлицу и международной компании, а также не входят с ними в одну группу лиц. У главы аудиторской организации должно быть только российское гражданство.

Правительство России уже вводило ограничения на работу иностранных аудиторов с российскими клиентами. Определенному ряду организаций тогда разрешили предоставлять информацию в урезанном виде, что касалось в том числе также оборонно-промышленного комплекса.

Под брендами международной аудиторской «большой четверки» Deloitte, PricewaterhouseCoopers (PwC), Ernst & Young (EY) и KPMG в России работают российские компании. При этом они являются крупнейшими в стране.