Россиянам раскрыли правила общения с коллекторами

Руководитель проекта Общероссийского народного фронта (ОНФ) «За права заемщиков» Евгения Лазарева напомнила россиянам, что при общении с коллекторами не стоит паниковать и теряться. Эксперт рассказала, как следует себя вести при таком диалоге, сообщает радио Sputnik.

По словам Лазаревой, существуют некоторые правила общения с коллекторами, которые следует помнить. Кроме того, что не стоит терять самообладание, важно задавать звонящим определенные вопросы. В первую очередь необходимо узнать, от чьего имени говорит звонящий, а полученный ответ нужно проверить.

«Первое, что надо спросить у звонящего коллектора, – какую кредитную организацию он представляет. Нужно не только название, но и номер лицензии. Потом надо сверить полученный номер с реестром Банка России», — подчеркнула специалист.

Такие вопросы не являются «магическими», поскольку они не освободят от необходимости выплатить долг. Однако они позволят установить связь с кредитором напрямую. Обычно заемщику легче общаться с самой кредитной организацией, а не с коллектором, отметила эксперт.

Лазарева напомнила, что обязательства оплачиваются кредитору, а не взыскателю, поэтому у коллектора должны быть документы, от чьего лица он звонит. Он представляет интересы кредитора, поэтому заемщику должны понятно объяснить эту цепочку.

«Если долг имеет место быть, то у этого долга есть кредитор. Значит, есть какие-то бумаги, есть решение суда или другое решение, на основании которого действуют коллекторы. Просто так, из воздуха, они не возникают», — отметила глава ОНФ. При обращении в кредитную организацию, стоит попробовать смягчить условия погашения задолженности.