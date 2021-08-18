Превратившуюся в «зеленую кислоту» воду Волги сняли на видео

Массовую гибель рыбы в Волге показали на видео

В Волге зафиксировали массовый мор рыбы. Видео с берега реки опубликовал пользователь silikonkrim в Instagram.

На кадрах демонстрируется каменистый берег реки в районе Тольятти. Автор ролика обратил внимание на позеленевшую воду Волги.

«Рыба мертвая, потому что это сине-зеленая кислота, которая превращается из Волги», — комментирует автор ролика.

По его словам, течение реки нарушено, а причина гибели рыбы в плотинах, которые установлены на Волжской и Саратовской ГЭС.

Как уточняет портал Misanec.ru, в государственную ветеринарную службу поступила информация о гибели рыбы в районе ООПТ «Вин­новс­кая ро­ща» на бе­регу Куй­бы­шевс­ко­го во­дох­ра­нили­ща. Специалисты взяли пробы, о результатах лабораторных исследований сообщат позже.

Ранее сообщалось, что в реке Лене Якутии погиб сибирский осетр, который занесен в Красную книгу России. Причины гибели рыбы выясняет региональная природоохранная прокуратура, организованы выездные обследования мест гибели рыбы.