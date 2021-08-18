Превратившуюся в «зеленую кислоту» воду Волги сняли на видео

В Волге зафиксировали массовый мор рыбы. Видео с берега реки опубликовал пользователь silikonkrim в Instagram.
На кадрах демонстрируется каменистый берег реки в районе Тольятти. Автор ролика обратил внимание на позеленевшую воду Волги.
«Рыба мертвая, потому что это сине-зеленая кислота, которая превращается из Волги», — комментирует автор ролика.
По его словам, течение реки нарушено, а причина гибели рыбы в плотинах, которые установлены на Волжской и Саратовской ГЭС.
Как уточняет портал Misanec.ru, в государственную ветеринарную службу поступила информация о гибели рыбы в районе ООПТ «Винновская роща» на берегу Куйбышевского водохранилища. Специалисты взяли пробы, о результатах лабораторных исследований сообщат позже.
Ранее сообщалось, что в реке Лене Якутии погиб сибирский осетр, который занесен в Красную книгу России. Причины гибели рыбы выясняет региональная природоохранная прокуратура, организованы выездные обследования мест гибели рыбы.