Мать написала сообщение одноклассницам дочери и была признана героиней

Пользовательницу Reddit признали героиней после того, как она забрала телефон у дочери, страдавшей от издевательств одноклассниц-хулиганок, и написала им гневное сообщение. Откровенное послание нашло отклик у комментаторов, которые назвали письмо потрясающим, пишет The Mirror.

«Заканчивайте это нахрен. Такое обращение с моей дочерью, которая была вашим другом на протяжении долгого времени, прекратится сейчас же. Да, я взяла ее телефон. Да, ваши матери увидят скриншот», — начала сообщение женщина.

Авторша послания написала, что знает девочек-хулиганок уже давно, поэтому видит, что их поведение изменилось в худшую сторону. Женщина добавила, что ни она, ни ее дочь никогда не потерпят издевательств.

«Вы тоже не должны принимать такое поведение ни от кого. Подумайте сами. Следовать за группой опасно, это обречет вас на дерьмовую жизнь. Быть ненормальным — это нормально. Но ненормально пытаться перекладывать свою боль, неуверенность или страхи на кого-то другого, чтобы почувствовать себя сильным. Это противоположность власти», — заключила мать девочки.

Комментаторы похвалили женщину за то, что та самостоятельно попыталась решить проблему дочери. Один из них назвал письмо «совершенно потрясающим». Другой рассказал похожую историю о том, как мать заступилась перед хулиганами и спасла от долгих издевательств в школе.