Женщина объявила о беременности и узнала неожиданную правду о родственнице

Пользовательница Reddit под ником CarolTj_30997 поделилась историей о том, как объявила о своей беременности во время семейной встречи и поссорилась с сестрой из-за наследства. Женщина сообщила, что узнала неожиданную правду о родственнице.

«Моя мать умерла четыре года назад. Перед смертью она оставила завещание на меня и сестру. Все имущество, кроме дома, было поделено поровну между нами. В документе мать прописала, что дом достанется той из нас, у кого будут дети, так как она хотела бы, чтобы у ее внуков была достойная жизнь», — рассказала она.

По словам пользовательницы, ее сестра очень хотела получить дом, поэтому забыла о своих прежних чайлдфри-взглядах и вскоре родила сына.

Автор поста отметила, что сама долго пыталась завести детей с супругом, но мужчина сильно болел, и врачи не давали утешительных прогнозов. Однако в итоге ей удалось забеременеть. «Мы с мужем пригласили родных, чтобы объявить о радостном событии», — вспомнила пользовательница.

Когда сестра узнала новость, то «пришла в шок». Родственница надеялась, что дом матери достанется именно ей и ее сыну. «Она спросила, не шучу ли я, и когда услышала отрицательный ответ, то обвинила меня во лжи из-за наследства. У меня не было слов», — поделилась женщина.

Пользовательница попросила сестру не вмешиваться в ее личную жизнь и спокойно принять ее новость. На сторону рассказчицы встал ее супруг. Мужчина заявил, что родственница разозлилась из-за того, что не собиралась ни с кем делить дом. «Просто признай это. У тебя на лице это написано», — обратился он к свояченице.

Автор поста призналась, что эта неожиданная правда о родственнице возмутила ее, и она попросила сестру немедленно уйти.

Ранее пользователь Reddit под ником Korzaz рассказал, как поругался с тетей во время пикника. Родственница произнесла одну фразу, которая оскорбила его. После этого, по словам 22-летнего парня, семейный праздник был испорчен.