Старшая сестра Кардашьян показала новую прическу на фото в бикини

Телезвезда и предпринимательница Кортни Кардашьян, которая является самой старшей сестрой в семье, показала новую внешность в откровенном образе. Снимки появились в ее Instagram-аккаунте.

42-летняя знаменитость сфотографировалась во время отдыха в Мексике в разноцветной рубашке с коротким рукавом и бикини бренда Gonza с принтом в технике тай-дай (неравномерное окрашивание ткани с помощью скручивания, сжатия и прошивания — прим. «Ленты.ру»). Ее образ дополнили солнечные очки, золотое ожерелье в виде цепи и черные тапки.

На размещенных кадрах видна новая прическа бизнесвумен — Кардашьян подстригла волосы под каре. Подписчики восхитились внешним видом звезды реалити-шоу в комментариях под постом, который набрал больше миллиона лайков. «Кортни, ты выглядишь потрясающе», «Шикарная прическа», «На этом фото идеально все», «Самая красивая Кардашьян», — высказывались поклонники.

В то же время в марте Кортни Кардашьян пристыдили за неприличную позу на фото в купальнике. В сторис своего Instagram знаменитость сделала репост фотографии, на которой она запечатлена в латексном слитном купальнике черного цвета собственного бренда Ким Кардашьян Skims. На кадре модель сидит на прозрачном стуле с раздвинутыми ногами.