Сестра Кардашьян показала новую стрижку на фото топлес и вызвала критику в сети

Старшая сестра телезвезды и предпринимательницы Ким Кардашьян Кортни показала новую стрижку на фото топлес и вызвала споры в сети. На опубликованный в ее Instagram снимок обратили внимание в Page Six.

На размещенном в сети кадре 42-летняя знаменитость засняла себя на полу в ванной комнате. Она одета в черный банный халат. На снимке видно, что женщина прикрыла обнаженную грудь распущенными волосами. Кроме того, звезда запечатлела своего возлюбленного, американского музыканта, барабанщика панк-группы blink-182, Трэвиса Баркера.

Пользователи сети раскритиковали фотографию Кардашьян. «Какой ужас», «Очень странный снимок», «Кортни, перестань это делать», «Я бы не хотела оказаться на месте твоих детей», «Сначала ты говоришь, что не хочешь выставлять напоказ свою личную жизнь, а потом выкладываешь себя с голой грудью», «Еще немного, и мы увидим твои гениталии», — высказывались они.

Однако другие похвалили внешний вид Кардашьян. «Ты великолепна!», «Обожаю вашу пару! Отлично смотритесь!», «Кортни, ты моя королева!», «Богиня!», «Безумно красивая!» — писали юзеры.

В марте Кортни Кардашьян пристыдили за неприличную позу на фото в купальнике. В сторис своего Instagram знаменитость сделала репост фотографии, на которой она запечатлена в латексном слитном купальнике черного цвета собственного бренда Ким Кардашьян Skims. На кадре модель сидит на прозрачном стуле с раздвинутыми ногами. Ее образ дополнили черные солнцезащитные очки.