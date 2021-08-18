Миру предсказали дефицит миндаля

Аномальная жара и продолжительная засуха поставили под угрозу производство миндаля в Калифорнии. Влаголюбивые деревья гибнут от нехватки воды, из-за чего мир может столкнуться с дефицитом орехов, пишет Associated Press.

Калифорния поставляет 80 процентов миндаля в мире и зарабатывает на нем около шести миллиардов долларов в год. Мягкий средиземноморский климат и надежная система водоснабжения сделали штат идеальным местом для выращивания орехов. По данным Министерства сельского хозяйства США, производство миндаля в Калифорнии выросло со 168 миллионов килограммов в 1995 году до 1,4 миллиарда килограммов в 2020-м. Однако засушливая погода летом 2021-го нанесла огромный ущерб миндальной индустрии в регионе.

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Фермеры вынуждены сокращать плантации — дожди в регионе почти не идут, а денег на полив перестало хватать из-за подорожавшей воды. К примеру, хозяин фермы в округе Сан-Хоакин Джо Дель Боске оставил треть своих угодий не засеянными, а после сбора урожая уничтожит 40,5 из 243 гектаров посадок, чтобы сэкономить воду. Компания же The Newman раньше перерабатывала около 27 миллионов килограммов миндаля в год, а теперь ее владелец Джим Джаспер заявляет, что выращивание перестало быть прибыльным. Он считает, что мир ожидает нехватка орехов и, как следствие, высокие цены на миндаль.

Министерству сельского хозяйства США пришлось пересмотреть свои прогнозы. В мае 2021 года эксперты предсказывали рекордный урожай миндаля в 1,5 миллиарда килограммов, но в связи с засухой пришлось понизить планку до 1,3 миллиарда килограммов.

Калифорния уже переживала засуху с 2012 по 2016 год — тогда цены на миндаль выросли, а фермерам пришлось посадить новые миндальные плантации в районах без надежного водоснабжения. Производство миндаля удалось наладить на некоторое время, но случилась вторая сильная засуха за десятилетие — 88 процентов Калифорнии осталось без воды. По данным Департамента водных ресурсов штата, в начале августа уровень жидкости в главных озерах региона опустился ниже 30 процентов, и стало нечем поливать миндальные деревья.

Помимо миндаля, аномальная погода сказалась на поставках какао-бобов, сои и тростника. Нехватка воды в Индонезии и Малайзии, а также заморозки в Бразилии могут привести к нехватке кофе и шоколада.