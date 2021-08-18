Названа необходимая доза витамина C

Исследователи с помощью новых методов анализа пересмотрели результаты исследования, по данным которого ВОЗ установила нормативы дневного потребления витамина C. Выявленная специалистами дозировка более чем в два раза превышает установленную организацией. Статья ученых опубликована в The American Journal of Clinical Nutrition.

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В 1944 году по заказу британского министерства здравоохранения под руководством будущего лауреата Нобелевской премии Ханса Кребса в Шеффилде провели клиническое исследование, целью которого было выяснить минимальный рацион для спасательных шлюпок. В ходе эксперимента испытуемые на протяжении девяти месяцев ели только ту еду, которая доступна в шлюпках, а также принимали витамин С.

Минимальную необходимую дозировку ученые устанавливали по силе шрамов от ран — плохое их заживление является симптомом цинги. Необходимой для сдерживания болезни была названа дозировка в десять миллиграммов в день. Норматив ВОЗ по потреблению витамина С — 45 миллиграммов в день — был установлен по результатам исследования.

Ученые из Вашингтонского университета решили с помощью современных статистических методов проверить выводы Кребса, сделанные, по мнению ученых, на глаз. Их анализ данных показывает, что для предотвращения слабого заживления ран необходима ежедневная доза в 95 миллиграммов витамина C, то есть в два раза больше норматива ВОЗ. Также специалисты выяснили, что восстановление от дефицита витамина занимает больше времени, чем считалось, и требует больших его дозировок — даже 90 миллиграммов в день будет недостаточно.