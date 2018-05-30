Доказана смертельная опасность популярных витаминных добавок

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Ученые Торонтского университета (Канада) провели систематический обзор около двух сотен рандомизированных контролируемых испытаний биологически активных добавок. Исследователи не нашли доказательств пользы ряда витаминов в профилактике сердечно-сосудистых заболеваний и рака. Наоборот, некоторые популярные пищевые добавки увеличивали риск преждевременной смерти. Небольшой положительный эффект был показан только для фолиевой кислоты и витамина B. Результаты научной работы опубликованы в Journal of the American College of Cardiology.

Биологически активные добавки (БАДы) используются для восполнения дефицита питательных микроэлементов и витаминов, которые необходимы для нормальной жизнедеятельности. Однако в последнее время популярность БАДов возросла, так как их стали использовать для предотвращения развития сердечно-сосудистых и других заболеваний, а также продления жизни. Данные Национального исследования состояния здоровья и питания населения (NHANES) показывают, что пищевые добавки употребляют до 52 процентов населения США. В то же время врачи рекомендуют придерживаться здорового питания, а не прибегать к БАДам.

Эксперты провели поиск систематических обзоров и метаанализов, посвященных влиянию на здоровье конкретных пищевых добавок и БАДов в целом. В окончательную выборку для анализа вошли только 113 научных работ, которые соответствовали строгим критериям отбора и включали в себя 179 рандомизированных контролируемых испытаний (РКИ). Последние представляют собой эксперименты, в ходе которых испытуемые случайным образом распределяются на группы, одна из них — контрольная, то есть вместо активных добавок люди в ней получали плацебо.

Результаты анализа показали, что мультивитамины, витамин C и D, а также кальций не оказывали значительный эффект на риск развития сердечно-сосудистых заболеваний и не влияли на смертность, то есть испытуемые не получали от них ни пользы, ни вреда. Бесполезными также оказались бета-каротин и селен. Значимый эффект был показан только для фолиевой кислоты и витаминов группы В, которые уменьшали риск инсультов. Антиоксидантные добавки и ниацин (никотиновая кислота) увеличивали вероятность смерти от любых причин.

Известно, что антиоксиданты могут провоцировать развитие злокачественных опухолей. Они обезвреживают активные формы кислорода (АФК), в том числе кислородные радикалы, участвующие в развитии окислительного стресса и контролируемой клеточной смерти (апоптоза). Поскольку АФК нужны для уничтожения дефектных клеток, их недостаток может способствовать росту опухолей.

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