В России объяснили слова Трампа о недовольстве разговором с Путиным

Депутат Чепа: Трамп хочет быть победителем всех мировых войн

Президент США Дональд Трамп хочет как можно быстрее завершить украинский конфликт, он хочет войти в историю как тот, кто заканчивает противостояния, заявил в разговоре с «Лентой.ру» депутат Госдумы Алексей Чепа. Этим он объяснил разочарование Трампа после разговора с российским коллегой Владимиром Путиным о ситуации вокруг Украины.

«Естественно, Трампу очень хотелось бы как можно быстрее закончить конфликт. И нам бы тоже хотелось. Мы вообще бы предпочли, чтоб этот конфликт никогда не произошел. Но теперь задача состоит не только в том, чтобы его закончить, но и в том, чтобы он не возобновился в будущем», — сказал политик.

По этой причине, по его словам, быстро завершить украинский конфликт невозможно — необходимо устранить его причины, а это требует кропотливой и не всегда быстрой работы.

«Желание Трампа понятно. Он хотел бы, чтобы США были победителями всех мировых войн, хочет войти в историю как тот, кто завершил многие конфликты. И это можно приветствовать, только подходить к вопросу стоит более глобально. Не все здесь зависит от нас,» — заметил Чепа.

Ранее Трамп после разговора с Путиным выразил свое неудовлетворение. Кроме того, он заявил, что США продолжают передавать военную помощь Украине.