Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
12:03, 4 июля 2025Россия

Стало известно о смерти 15-летней российской школьницы возле лицея

Ura.ru: В Нижнем Тагиле школьницу нашли без признаков жизни возле лицея
Анна Щербакова
Анна Щербакова (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Мария Григорьева / «Лента.ру»

В Нижнем Тагиле Свердловской области школьницу нашли без признаков жизни возле лицея №39. О смерти россиянки стало известно Ura.ru.

Знакомая девушки пояснила, что до трагедии та поссорилась со своим молодым человеком. Предположительно, школьница была пьяна. Медики пытались ее реанимировать, но все было безрезультатно.

Региональные сотрудники правоохранительных органов случившееся не комментировали.

До этого сообщалось, что в Санкт-Петербурге оставившего записку отцу семиклассника нашли под окнами дома. Спасти юношу не удалось.

Россиянин воспитывал ребенка один. Школьник не состоял на учете, неполная семья считалась благополучной.

Еще раньше в Петербурге школьницу обнаружили под окнами после ссоры с возлюбленным.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    В Москве погиб вице-президент «Транснефти». Что об этом известно и почему его смерть назвали подозрительной?

    В России получившему тяжелые ранения бойцу СВО отказали в лечении

    В Литве захотели заменить опасных русскоязычных мигрантов трудолюбивыми филиппинцами

    На Украине подтвердили наступление ВС России на новом направлении в Харьковской области

    «Спокойный» пролет БПЛА над Подмосковьем в сотнях километрах от фронта возмутил военкора

    Волочкова отреагировала на желание ее дочери сменить фамилию

    Поставки новых автомобилей в Россию обрушились

    Стало известно о смерти 15-летней российской школьницы возле лицея

    В России объяснили слова Трампа о недовольстве разговором с Путиным

    Израильский футболист высказался о возвращении российских клубов в еврокубки

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости