Стало известно о смерти 15-летней российской школьницы возле лицея

Ura.ru: В Нижнем Тагиле школьницу нашли без признаков жизни возле лицея

В Нижнем Тагиле Свердловской области школьницу нашли без признаков жизни возле лицея №39. О смерти россиянки стало известно Ura.ru.

Знакомая девушки пояснила, что до трагедии та поссорилась со своим молодым человеком. Предположительно, школьница была пьяна. Медики пытались ее реанимировать, но все было безрезультатно.

Региональные сотрудники правоохранительных органов случившееся не комментировали.

До этого сообщалось, что в Санкт-Петербурге оставившего записку отцу семиклассника нашли под окнами дома. Спасти юношу не удалось.

Россиянин воспитывал ребенка один. Школьник не состоял на учете, неполная семья считалась благополучной.

Еще раньше в Петербурге школьницу обнаружили под окнами после ссоры с возлюбленным.