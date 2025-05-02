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10:07, 2 мая 2025Россия

В Петербурге поссорившуюся с парнем школьницу нашли под окнами жилого дома

В Петербурге школьницу нашли под окнами, она поссорилась с парнем
Алан Босиков
Алан Босиков (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Maksim Konstantinov / Globallookpress.com

В Петербурге школьницу нашли под окнами жилого дома. Об этом сообщает Telegram-канал «Конкретно.ру».

По его данным, девочку нашли в Невском районе города. Отмечается, что перед этим школьница поссорилась со своим парнем.

Россиянку нашли в ночь на 2 мая. Ее госпитализировали с сотрясением мозга и ушибом колена. Девочка была пьяна. Врачи оценивают состояние поступившей к ним пациентки как тяжелое.

Ранее в Петербурге из окна выпал годовалый ребенок. Это произошло, когда его мать отвлеклась на домашние дела. Мальчик с помощью стула подобрался к окну и открыл его, а спустя мгновение упал. Его удалось спасти.

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