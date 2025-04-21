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12:06, 21 апреля 2025Россия

В российском городе годовалый ребенок выпал из окна пятого этажа и выжил

В Пушкине годовалый мальчик выпал из окна пятого этажа и выжил
Анна Щербакова
Анна Щербакова (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Станислав Трифонов / «Лента.ру»

В петербургском Пушкине годовалый мальчик выпал из окна квартиры на пятом этаже и выжил. Об этом сообщил Telegram-канал «Mash на Мойке».

По данным издания, мать ребенка отвлеклась ненадолго на домашние дела, когда они приехали к бабушке, проживающей в том же российском городе.

Мальчик с помощью стула подобрался к окну и открыл его, а спустя мгновение упал. Малыша доставили в больницу в тяжелом состоянии — сейчас за его жизнь борются врачи.

До этого в Санкт-Петербурге младенец выпал из рук женщины из-за нападения отца на его мать. Тогда медики оценивали его состояние как средней степени тяжести.

Еще раньше в Воронеже шестимесячная девочка выпала из рук матери, она получила несовместимые с жизнью травмы.

ЖЗЛ
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