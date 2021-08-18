Американских нефтяников заставят заплатить за пожары

Две трети опрошенных американцев считают, что нефтяные компании должны взять на себя ответственность за последствия глобального потепления в стране. Сенаторы уже поддержали законопроект, который заставит производителей ископаемого топлива заплатить за масштабные пожары, сообщает The Independent.

Инициатива принадлежит американскому «Фонду борьбы с загрязнением окружающей среды», и в июле законодатели-демократы выступили за ее реализацию. Законопроект предполагает, что производители ископаемого топлива направят 500 миллиардов долларов на возмещение ущерба от лесных пожаров и сильных штормов. Национальный опрос 1169 американцев показал, что 65 процентов поддерживают эту идею.

Указанные средства предлагают вложить в фонд, который будет помогать жителям уязвимых регионов адаптироваться к новым климатическим явлениям. Также учреждение сможет финансировать исследования возобновляемых источников энергии и продвижение экологической справедливости.

«Во время беспрецедентной жары, засухи, наводнений, экстремальных погодных явлений и закисления океанов [снижение показателя pH из-за попадания в воду углекислого газа] для Конгресса настало время убедиться, что планета, которую мы оставляем нашим детям и будущим поколениям, здорова и пригодна для жизни», — высказался независимый сенатор Берни Сандерс из штата Вермонт.

Если законопроект будет принят, крупные нефтяные компании, такие как ExxonMobil, BP, Shell и Chevron, будут ежегодно платить фонду около 5-6 миллиардов долларов. Документ предписывает Министерству финансов США и Агентству по охране окружающей среды оценивать размер сборов в зависимости от объема выбросов, произведенных компаниями за последние два десятилетия.

Исследование 2019 года показало, что после промышленной революции выбросы 88 крупнейших нефтяных компаний и производителей цемента вызвали повышение глобальной температуры на 52 процента.

Недавно ученые предсказали Калифорнии вечную засуху. Сложная климатическая ситуация на западе США заставила фермеров штата сократить расход воды. Кроме того, властям пришлось справляться с крупнейший пожаром в истории штата.