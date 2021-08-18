ОМОН устроил облаву на цыганский табор и задержал 155 человек

В ходе полицейского рейда в цыганском таборе в Ленинградской области задержали 155 человек

В результате полицейского рейда во Всеволожском районе Ленинградской области были задержаны 155 представителей цыганского табора. Об этом сообщает «Фонтанка».

Силовики обошли больше 150 домов цыган, живущих в деревне Верхние Осельки под Санкт-Петербургом. Отмечается, что рейд связан с уголовным делом, однако является профилактическим.

«В ходе рейда сотрудники полиции совместно с бойцами ОМОН Росгвардии доставили в отделы полиции 155 представи­телей кочевого народа для проверки на соблю­дение норм законодат­ельства и причастность к совершению преступлений и правонарушений», — рассказали в МВД.

Полиция планирует продолжить рейды в области.

В июне 2019 года в селе Чемодановка Пензенской области произошел конфликт между цыганами и местными жителями. В результате массовой драки один мужчина погиб, более 20 человек пострадали. Приговор участникам драки вынесли лишь в июле 2021-го: 27 подсудимых признаны виновными, им назначили сроки от двух до десяти лет в колонии.