Участникам массовой драки в российском селе Чемодановка вынесли приговор

Участникам массовой драки в пензенском селе Чемодановка суд назначил до 10 лет колонии

Пензенский областной суд вынес приговор 27 участникам массовой драки в селе Чемодановка. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления Следственного комитета России (СКР).

Николая Юрченко, Павла Яненко и еще 25 фигурантов в зависимости от роли каждого признали виновными по статьям 212 УК РФ («Участие в массовых беспорядках»), 111 УК РФ («Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, в том числе повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего»).

Суд приговорил Юрченко и Яненко к десяти и семи годам лишения свободы соответственно в исправительной колонии строгого режима. Остальным 25 соучастникам назначили сроки от двух до трех лет и одного месяца в колонии общего режима.

По версии следствия, 13 июня 2019 года в селе Чемодановка произошел конфликт между цыганами и местными жителями. В результате массовой драки один мужчина погиб, более 20 человек пострадали.

Обвиняемые не признали своей вины.