В Башкирии пройдет семейный спортивный фестиваль «Легенда Урала»

Жители Башкирии смогут показать себя в беге, плавании и туризме на фестивале «Легенда Урала»

С 20 по 22 августа жители Башкирии смогут показать свою физическую подготовку в легкой атлетике, плавании и пешем туризме. В эти дни в республике состоится семейный спортивный фестиваль «Легенда Урала», об этом сообщается на официальной странице фестиваля во «ВКонтакте».

Отмечается, что формат мероприятия разработан специально для семей с детьми. Для них будут специально оборудованы различные зоны активности.

Так, первым пройдет соревнование для любителей бега. Им предстоит преодолеть дистанцию по пересеченной местности в гору с перепадом высот до 450 метров.

На следующий пройдут испытания для пловцов. Под надзором спасателей они пересекут самое глубокое озеро республики — Банное (Якты-куль). Дистанция заплывов составит от одного до четырех километров.

На третий день пройдет этап походов по окрестным лесам и горам. Протяженность самого длинного маршрута для участников составит 25 километров.

Все площадки будут оборудованы станцией скорой помощи, точками с едой, а также парковками. Победителям соревнований вручат ценные призы и подарки.

