Ирина Горбачева вышла замуж за экс-солиста Quest Pistols

Российская актриса Ирина Горбачева вышла замуж за участника группы «Агонь» и экс-солиста Quest Pistols Антона Савлепова. Об этом звезда сериала «Чики» сообщила в интервью журналистке Ирине Шихман, опубликованном на YouYube-канале «А поговорить?»

Ведущая поинтересовалась, есть ли на руке у артистки обручальное кольцо. Та заявила, что у нее недавно была свадьба.

Музыкант признался, что «глупо» сделал предложение Горбачевой: «Позвонил по телефону и сказал: "Ну, когда вернешься в Киев, можем пожениться". Она ответила: "Ты что, предложение делаешь?". Я: "Я что, предложение сейчас делаю?"»

Актриса отметила, что столкнулась с шаблонными женскими представлениями о свадьбе, но поняла, что хочет поделиться этой радостью с самыми близкими. «Я очень рада, что мы сделали все так. Я кайфанула от праздника, мы вместе кайфанули и прям вспоминаем это», — сказала Горбачева.

Летом прошлого года Горбачева впервые показала нового возлюбленного. Она опубликовала на своей странице в Instagram фотографию, где она держится за руку с Савлеповым.