Найден новый способ спасти мир от глобальной катастрофы

Инвесторы сочли крайне перспективным получение в результате термоядерного синтеза «зеленой» энергии, которая может спасти планету от глобальной экологической катастрофы. За 2020 год в эту технологию было вложено 300 миллионов долларов, а США намерено выделить 4,7 миллиарда долларов на ее развитие. Об этом пишет Bloomberg.

Если раньше при помощи термоядерного синтеза ученые создавали водородные бомбы, то сейчас технология используется для получения «зеленой» энергии. Инвесторы, среди которых — нефтегазовые гиганты ENI, Cenovus, Chevron, активно вкладывают в нее деньги.

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Компания по созданию термоядерной энергии TAE Technologies, расположенная в штате Калифорния, привлекла 130 миллионов долларов в 2021 году. А британское предприятие First Light Fusion в 2020 году собрало около 25 миллионов долларов на создание термоядерного реактора. При поддержке Джеффа Безоса канадская компания General Fusion планирует построить в Великобритании завод по производству термоядерной энергии, который должен начать работу к 2025 году.

Тема термоядерного синтеза вызывала такой ажиотаж, что федеральное правительство США выделило 4,7 миллиарда долларов на развитие новой технологии и связанные с ней научные разработки. Из них 1,5 миллиарда долларов предназначены для международного экспериментального термоядерного реактора ИТЭР. Стоимость проекта — 25 миллиардов долларов, над ним работают 35 стран на юге Франции. В 2020 году разработка реактора была закончена, а в 2021 году его строительство завершено на 70 процентов.

В феврале 2021 года Национальная академия наук США опубликовала отчет, в котором рекомендовала министерству энергетики и частному сектору производить чистую электроэнергию на экспериментальной термоядерной установке в 2035-2040 годах. Однако ученым еще предстоит добиться того, чтобы в процессе термоядерной реакции энергии производилось больше, чем поглощалось.