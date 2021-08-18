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Путин проведет встречу с лидерами списка «Единой России»

Путин посетит съезд партии «Единая Россия» и встретится с ее лидерами
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Владимир Путин
Владимир Путин
Фото: Alexander Zemlianichenko / Pool / Reuters

Президент России Владимир Путин проведет встречу с представителями партии «Единая Россия» 22 августа. Об этом сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на источники.

По данным издания, мероприятие будет публичным. Кроме «новых лиц», во встрече примут участие члены федеральной части партийного списка: министр обороны Сергей Шойгу, глава Министерства иностранных дел Сергей Лавров, главный врач больницы в Коммунарке Денис Проценко, глава образовательного центра «Сириус» Елена Шмелева, а также уполномоченный по правам детей Анна Кузнецова. Помимо этого, российский лидер также посетит съезд партии 24 августа.

19 июня Владимир Путин выступил на пленарном заседании ХХ съезда «Единой России» и призвал объединить усилия, чтобы к 2026 году повысить уровень дохода россиян и снизить уровень бедности в стране. Глава государства также поручил создать программу капитального ремонта школ на ближайшие пять лет.

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