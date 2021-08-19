В результате взрыва во время мусульманской процессии пострадали 30 человек

India Today: как минимум 30 человек пострадали в результате взрыва в Пакистане

Как минимум 30 человек пострадали в результате взрыва, прогремевшего во время религиозной процессии мусульман в городе Бахавалнагар в Пакистане. Об этом пишет издание India Today.

Сообщается о нескольких погибших. Пользователи Twitter также публикуют кадры с места событий: на них видны пострадавшие, у многих — серьезные ранения. По некоторым данным, преступник уже задержан, однако India Today не подтверждает эту информацию.

Власти Пакистана пока не комментировали происшествие.

15 августа два мощных взрыва прогремели в соседнем Афганистане: это произошло рядом с посольством США и президентским дворцом в Кабуле. Свидетели произошедшего сообщили, что на месте взрывов поднимаются столбы дыма.