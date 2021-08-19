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В России избирком зарегистрировал «активного члена» ЛДПР по фамилии Люцифер

В ХМАО зарегистрировали для участия в выборах кандидата от ЛДПР по фамилии Люцифер
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Фото: Павел Бедняков / РИА Новости

Местный избирком зарегистрировал для участия в выборах в думу Нефтеюганска 42-летнюю россиянку по имени Лилит Люцифер, представляющую ЛДПР. Об этом в четверг, 19 августа, сообщает Znak.com.

«Активный член партии, состоит уже давно в ЛДПР. Ничего странного», — прокомментировали выдвижение своего кандидата в региональном отделении партии, добавив, что она сменила фамилию и имя после окончания вуза «по каким-то своим причинам».

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Как сообщается, получить комментарии от самой Лилит Люцифер журналистам не удалось.

Демоницу Лилит принято считать супругой Люцифера. Она упоминается в этом качестве в апокрифических произведениях. Апокрифами называют тексты иудейской и христианской религиозной литературы, не включенные в Священное Писание. При этом, их содержание часто становилось Священным Преданием христианской церкви.

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