На Украине зафиксировали несколько случаев опасной болезни

Три случая дирофиляриоза зафиксировали в Киеве с начала года

Несколько случаев редкой и опасной болезни — дирофиляриоза — зафиксировали на Украине. Об этом сообщили в Киевском центре контроля и профилактики заболеваний Минздрава, передает портал vesti.ua.

Переносчиками болезни являются комары, которые с помощью укуса заражают человека круглыми гельминтами Dirofilaria. От момента заражения до возникновения опухоли проходит от 1 месяца до 2 лет. На месте укуса образовывается подкожный узел, кроме того могут ощущаться отек, покраснение и опухоль. Гельминт может мигрировать под кожей человека на расстояние до 30 сантиметров. Извлечь его можно только хирургическим путем.

Всего в стране с начала года зафиксировали три случая болезни. Паразитов извлекли в одном случае из правой кисти, в еще двух — из левого глаза заразившихся. Для предупреждения заражения рекомендуется ставить на окна сетки и пользоваться средствами защиты от комаров.

О случае дирофиляриоза в России сообщалось в 2019 году. 40-летний мужчина обратился к офтальмологу с жалобами на покраснение, зуд и ощущение движения в правом глазу. В результате из его глаза извлекли червя-паразита.