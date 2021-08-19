В России начали испытывать «оружие будущего»

В России начали испытывать бронетехнику на колесной платформе «Бумеранг». Бронетранспортер К-16 и боевая машина пехоты К-17 вышли на государственные испытания, после чего в войска поступит опытно-промышленная партия новых машин. Об этом в интервью ТАСС сообщил член коллегии военно-промышленной комиссии (ВПК) Российской Федерации Михаил Осыко.

Испытания БМП и БТР на платформе «Бумеранг» уже начались. В ближайшее время военные получат опытно-промышленную партию новых машин, — отметил Михаил Осыко. Количество машин, которые получат военные, определит новая программа вооружений, добавил член коллегии ВПК.

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Михаил Осыко отметил большой внутренний объем техники на платформе «Бумеранг». Как он отметил, это позволит разместить все необходимые системы для создания комплексов связи и разведки на перспективном шасси. Журнал The National Interest назвал БМП К-17 примером оружия будущего. В издании отметили компоновку с передним расположением двигателя, которая повышает защищенность экипажа и облегчает посадку и высадку десанта.

Унифицированная боевая платформа шифра «Бумеранг» разработана специалистами ООО «Военно-промышленная компания». От БТР прошлого поколения машина отличается передним расположением моторно-трансмиссионного отделения. Это повышает защищенность от обстрела передней проекции и позволяет осуществлять посадку и высадку десанта с кормы.

«Бумеранг» получил многослойную защиту с использованием керамических элементов, что повысило защищенность. Машина может нести различные дистанционно-управляемые боевые модули, включая перспективный АУ-220М «Байкал» с 57-миллиметровой пушкой.

