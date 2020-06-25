Названа причина возгорания «Бумеранга» после парада Победы

Причиной возгорания после парада Победы бронетранспортера К-17, созданного на колесной платформе «Бумеранг», стал выброс масла в выпускной коллектор. Об этом «Ленте.ру» сообщили в Минобороны.

По словам ведомства, после случившегося боевая машина была оперативно отбуксирована в парк эвакогруппой. При разборе ситуации выяснилось, что во время движения произошло разрушение подшипника турбины двигателя с потерей четырех литров масла и потеками охлаждающей жидкости. Дефект был признан производственным.

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Также представитель Министерства обороны отметил, что ошибок и отказов в результате происшествия зафиксировано не было, также отсутствовали «предпосылки к возникновению пожара». Работы по замене турбины были завершены 25 июня.

Ранее в соцсети попало видео с российским бронетранспортером К-17, который загорелся, возвращаясь с парада Победы. Инцидент произошел на одной из московских улиц, возникшее в результате происшествия задымление боевой машины наблюдали несколько десятков человек.

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