Новейший российский «Бумеранг» загорелся после парада Победы

Новейший российский бронетранспортер К-17, созданный на колесной платформе «Бумеранг», загорелся, возвращаясь с парада Победы. Соответствующий ролик в Twitter опубликовал пользователь TheDeadDistrict.

На видео заметна машина, которая, двигаясь по улице, внезапно задымилась, после чего остановилась. Произошедшее наблюдали несколько десятков очевидцев.

По мнению военного обозревателя Алексея Хлопотова, причиной случившегося могло стать нештатное срабатывание термодымовой аппаратуры или разгерметизация соединения трубопровода.

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В апреле гендиректор «Рособоронэкспорта» Александр Михеев заявил, что Россия от международных продаж бронемашин на платформе «Бумеранг» может заработать миллиард долларов.

Впервые «Бумеранг» широкой публике показали в апреле 2015 года. Начало серийных поставок машины запланировано на 2019 год. На базе платформы возможно создание, в частности, бронетранспортера, колесной боевой машины пехоты и машины с тяжелым вооружением.

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