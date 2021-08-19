Звезды «Игры престолов» рассказали о съемках самых неприятных сцен сериала

Исполнившие роли королевы Серсеи и септы Юнеллы в сериале «Игра престолов» актрисы Лина Хиди и Ханна Уэддингем рассказали о самых неприятных сценах с их участием. О съемках артистки рассказали в интервью для Entertainment Weekly.

Одним из таких эпизодов стал финал пятого сезона, в котором Юнелла гонит обстриженную и голую Серсею. В нем героиня Хиди идет по улицам города, пока персонаж Уэддингем громко кричит «Позор!», а горожане обливают королеву Серсею помоями. Уэддингем подчеркнула, что ее впечатлила выдержка Хиди. Исполнительница роли Серсеи в свою очередь призналась, что ей было жутко сниматься в обнаженном виде перед съемочной группой и массовкой в течении двух дней.

Наиболее дискомфортной сценой для дуэта стал эпизод в шестом сезоне, в котором Серсея мстит Юнелле, истязая ту в подземелье. По словам Уэддингем, съемки происходили без использования компьютерной графики. «Нам обеим было очень некомфортно, но, как и со всем остальным, ты знаешь, что по-настоящему тебя не убивают, так что терпишь», — сказала 47-летняя звезда «Игры престолов».

Ранее Джейсон Момоа, известный по роли кхала Дрого в «Игре престолов», резко отреагировал на вопрос о сцене изнасилования в сериале. Он заявил, что ему не нравятся подобные вопросы, так как у актеров нет выбора, что им играть.