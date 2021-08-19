Россиянин забыл на улице чемодан с 15 миллионами рублей

В Биробиджане мужчина оставил на улице чемодан, в котором лежали 15 миллионов рублей. Об этом сообщает Telegram-канал издания Baza.

Россиянин спешил в командировку, поставил свой багаж рядом с такси и забыл про него. Так чемодан простоял на улице несколько часов, пока прохожие не заметили его и не вызвали полицию. Прибывшие на место сотрудники правоохранительных органов открыли его и обнаружили внутри пачки денег. Помимо купюр, полицейские также нашли личные вещи, поэтому смогли выйти на владельца собственности. Отмечается, что чемодан был в целости возвращен россиянину.

Ранее сообщалось, что в египетской провинции Сохаг мужчина, жаловавшийся на малый достаток и живший на пособия, после своей смерти оставил в наследство семье почти полтора миллиона долларов. О наличии этой суммы близкие узнали спустя месяц после его ухода. После смерти мужчины банк оповестил его семью о наличии суммы в 22 миллиона египетских фунтов — более 1,4 миллиона долларов или 100 миллионов рублей — на его счету. Узнав об этом, сын умершего настолько удивился, что потерял сознание.

