Пенсионерка потеряла все деньги из-за рекламы в социальной сети

Пенсионерка из Великобритании потеряла 120 тысяч фунтов стерлингов (более 12 миллионов рублей по текущему курсу) из-за рекламы в социальных сетях. Мошенники убедили женщину купить криптовалюту, используя финансовую схему, которая, как выяснилось позднее, оказалась подделкой. Об этом сообщает The Sun.

Сперва 63-летняя Тереза Джексон увидела в Instagram рекламу инвестиционной схемы, якобы одобренной от лица известного телеведущего Беара Гриллса. Объявление заинтересовало ее. Затем с женщиной связался подставной финансовый консультант, который убедил ее в эффективности предложенной схемы. После телефонного разговора со «специалистом» пенсионерка посетила сайт проекта и окончательно решила вложить в него средства.

Позже женщина призналась, что изучила официальную страницу инвестиционной схемы недостаточно подробно. Пенсионерка подписалась на инвестиционную платформу и начала вкладывать деньги в то, что, по ее мнению, было биткоином. На самом деле женщина отправляла денежные средства напрямую мошенникам.

Когда Джексон поняла, что финансовая схема — обман, было уже поздно. К тому моменту она потеряла все личные накопления и даже деньги друга, которые взяла в долг.

Ранее другая британка рассказала, что хотела купить криптовалюту, но стала жертвой мошенников, которые обманули ее почти на 30 тысяч фунтов стерлингов (около трех миллионов рублей).